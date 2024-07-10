Разбить их удалось благодаря снятию запрета на использование вооружения партнеров для ударов по России.

В Белгородской области (Россия) были разбиты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которыми враг бил по Харькову.

Как сообщает Армия inform, об этом сказал начальник штаба - заместитель командира ОТГ "Харьков" полковник Виктор Солимчук на брифинге. Он отметил, что украинские подразделения на передовой получают определенное вооружение и боеприпасы в рамках помощи от западных партнеров. "А главное - мы получили разрешение использовать вооружение Запада по военным объектам, расположенным на территории России", - добавил Солимчук.

По его словам, подразделения Сил обороны на Харьковском направлении также наносят огневое поражение по живой силе и технике по раннему обнаружению, то есть когда они пересекают границу.

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Солимчук отметил, что Силам обороны нужны средства противовоздушной обороны для поражения самолетов-носителей авиационных бомб с модулями планирования и корректировки, которые запускаются с дальнего расстояния.

"Есть потребность в высокоточном ракетном вооружении, с возможностью наносить удары на всю глубину войск противника - и по пунктам управления, и по ПВО, и по районам сосредоточения, и по другим важным военным объектам на территории РФ", - подчеркнул заместитель командира ОТГ "Харьков".

Уничтожение комплексов С-300/400 в Белгородской области

Полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула заявил, что уничтожение комплексов С-300/400 в Белгородской области является следствием разрешения США бить западным оружием по РФ. Он отметил, что основным орудием разрушения Харькова как раз были зенитные ракеты С-300.

Эксперт отметил, что после уничтожения зенитно-ракетных комплексов тактика врага изменится, потому что у врага есть желание уничтожить Харьков, но реальность сложилась так, что теперь будет достаточно трудно, благодаря западному высокотехнологичному оружию, им что-то делать с Харьковом.

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