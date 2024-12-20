В настоящее время россияне перегруппировываются на оккупированном участке, а также активизировались на флангах.

Российские оккупанты захватили Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка", из которого успели выйти не все украинские военные.

Об этом сообщил проект DeepState. "К сожалению, выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных лиц за эту ошибку", - говорится в сообщении проекта.

Отмечается, что в настоящее время россияне перегруппировываются на оккупированном участке, а также активизировались на флангах уже нового потенциального "мешка". "Беспрерывно осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Сонцовки, которую враг также недавно занял", - рассказали аналитики о ситуации.

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Также по данным проекта, враг атакует в районе Зеленовки, где применяет технику и пехоту, забрасывая ее ближе к линии столкновения, там она рассредотачивается и пытается закрепиться в посадках, с целью дальнейшего продвижения. "На этом участке цель такая же - Андреевка, к которой они пытаются пробраться через Константинополь", - сообщили аналитики.

Ситуация в районе Успеновки

В населенном пункте Успеновка на Покровском направлении, по неофициальным данным, наблюдалась очень сложная ситуация, там была затруднена логистика. 15 декабря об этом сказал военный обозреватель Денис Попович.

"Если опираться на неофициальные данные, то ситуация тяжелая. По крайней мере, очень усложнена логистика, что означает в принципе оперативное окружение. Это ситуация была на вчера", - детализировал тогда аналитик.

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