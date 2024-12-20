Отмечается, что усиление сотрудничества между Россией и КНДР "вызывают тревогу" среди чиновников США.

Силы КНДР потеряли в Украине несколько сотен солдат убитыми и ранеными. Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател во время брифинга в четверг, 19 декабря, передает Голос Америки.

Чиновник отметил, что военные из КНДР, преимущественно северокорейская пехота, участвуют в боях в Курской области как вместе с российскими подразделениями, так и самостоятельно.

Всего к участию в войне на стороне России в Курской области привлечены не менее 12 тысяч северокорейских военных, считают разведывательные службы США, Южной Кореи и Украины. Усиление сотрудничества между Россией и КНДР "вызывают тревогу" среди чиновников США.

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Войска КНДР на войне в Украине - последние новости

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на передовых позициях в районе сел Русская Конопелька, Плехово, Уланок Курской области подразделения армии КНДР жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам. Отмечается, что с помощью автомобильного транспорта типа "водовоз" северокорейских штурмовиков доставили на позиции для замещения потерь и продолжения активных боевых действий.

Кроме того, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев рассказал, что Россия начала гнать солдат из Северной Кореи на штурмы в Курской области. По его словам, со временем северокорейцы приобретут опыт.

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