Власти отметили, что напряженная обстановка продлится все праздники и просят людей воздержаться от прогулок.

Сегодня с самого утра Херсон и пригород подвергаются небывалому обстрелу со стороны армии РФ. В направлении областного центра прорывались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Среди горожан есть погибшие и много раненых.

Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, город и пригород находятся под массированным обстрелом вражеской артиллерии. "Массированный обстрел Херсона и пригорода с временно оккупированного левобережья продолжается. Оккупанты бьют по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре. Зафиксированы попадания в дома, два медицинских учреждения подверглись разрушениям... Уже известно о пострадавших, они доставлены в больницу. Есть погибший...", - заявил Прокудин.

По данным ОВА, пока известно о шести раненых и одном погибшем. В частности, ранения, несовместимые с жизнью, получил 60-летний мужчина, который находился в помещении. В тяжелом состоянии в больницу доставили 76-летнего мужчину. У него - взрывная травма и ранение грудной клетки.

Видео дня

Еще пятеро пострадавших - четверо мужчин и женщина - получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Все они - под наблюдением медиков.

Кроме того, в видеообращении к населению Прокудин также сообщил, что вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но были обнаружены и уничтожены Силами обороны.

"Медики спасатели правоохранители и коммунальные службы работают на месте. Мы не спим вместе с вами... Впереди тяжелые дни, напряженная ситуация сохранится в течение всех праздников. Поэтому не выходите без необходимости на улицы!", - подчеркнул чиновник.

Он также призвал местных жителей временно эвакуироваться в более безопасные районы области или регионы Украины.

Кроме того, руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко отметил, что сегодня - очень тяжелое утро для Херсона. "Такого количества обстрелов еще никогда не испытывал наш город... Много попаданий в многоквартирные жилые дома", - акцентировал Мрочко.

По его данным, все пострадавшие - гражданские. В тяжелом состоянии доставлен в больницу 76-летний херсонец. В результате утреннего массированного обстрела города он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Еще один мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами.

"У 44-летнего мужчины взрывная травма и травматическая ампутация пальцев правой руки. Также из Центрального района Херсона в больницу доставили 55-летнюю женщину. Она получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, множественные осколочные ранения ноги...", - рассказал глава ГВА.

Он добавил, что также в больницу доставлен 86-летний мужчина. Ему диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочные ранения. Впоследствии был госпитализирован 42-летний мужчина с контузией и минно-взрывной травмой.

Ситуация в Херсонской области

Ранее сообщалось, что на временно оккупированном левобережье российская армия собрала три сотни лодок. По мнению экс-командира роты батальона "Айдар", ветерана АТО Евгения Дикого, с помощью лодок российские захватчики будут пытаться ликвидировать так называемую "серую зону" - захватить острова, где уже два года оперируют украинские спецназовцы.

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