Оккупанты уничтожили некоторые позиции Сио обороны на Покровском направлении. Сейчас ВСУ принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения, сообщает ОСУВ "Хортица" в Telegram.
Отмечается, на Покровском направлении украинские воины противостоят численному превосходству врага и не допускают его попыток развить наступление. За последние сутки противник проводил наступательные действия в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Успеновка, Петропавловка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. В Лисовке, Зеленом, Шевченко и Нововасильевке на Покровском направлении продолжаются бои.
"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.
На Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал в Часовом Яру, Торецке и в районах Ступочек и Белой Горы. В направлении Леонидовки для проникновения в боевые порядки ВСУ враг совершил неудачную попытку применения авто- и мототехники. В "Хрртике" уточняют, что там противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.
На Новопавловском направлении россияне в районе Великой Новоселки и Временки применили до батальона живой силы для улучшения положения. Продолжаются ожесточенные бои в пределах населенных пунктов.
Последние новости с Покровского направления
Как сообщал УНИАН, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал, насколько возможна блокада Покровска. По его словам, задача №1 для россиян сейчас - выполнить показательно-политическую задачу с выходом на границу Днепропетровской области
Ранее бывший сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, что Россия планирует взять Покровск в окружение. Это видно из того, что РФ пытается перерезать главные дороги в город. По словам Ступака, РФ стремится таким образом заставить Силы обороны Украины самостоятельно отойти от Покровска.