Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения, отмечают военные.

Оккупанты уничтожили некоторые позиции Сио обороны на Покровском направлении. Сейчас ВСУ принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения, сообщает ОСУВ "Хортица" в Telegram.

Отмечается, на Покровском направлении украинские воины противостоят численному превосходству врага и не допускают его попыток развить наступление. За последние сутки противник проводил наступательные действия в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Успеновка, Петропавловка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. В Лисовке, Зеленом, Шевченко и Нововасильевке на Покровском направлении продолжаются бои.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

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На Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал в Часовом Яру, Торецке и в районах Ступочек и Белой Горы. В направлении Леонидовки для проникновения в боевые порядки ВСУ враг совершил неудачную попытку применения авто- и мототехники. В "Хрртике" уточняют, что там противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.

На Новопавловском направлении россияне в районе Великой Новоселки и Временки применили до батальона живой силы для улучшения положения. Продолжаются ожесточенные бои в пределах населенных пунктов.

Последние новости с Покровского направления

Как сообщал УНИАН, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал, насколько возможна блокада Покровска. По его словам, задача №1 для россиян сейчас - выполнить показательно-политическую задачу с выходом на границу Днепропетровской области

Ранее бывший сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, что Россия планирует взять Покровск в окружение. Это видно из того, что РФ пытается перерезать главные дороги в город. По словам Ступака, РФ стремится таким образом заставить Силы обороны Украины самостоятельно отойти от Покровска.

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