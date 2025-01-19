Официального подтверждения этой информации нет.

Продолжается война РФ против Украины. Российские захватчики продвинулись в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом информирует проект DeepState. В частности, оккупационные войска РФ продвинулись в Котлино и Удачном Покровского района области и возле еще нескольких населенных пунктов.

"Враг продвинулся в Котлино, Удачном, у Новоандреевки, Сухих Ялов, Времевки и Великой Новоселки", – говорится в сообщении.

Видео дня

Официального подтверждения этой информации нет.

Тем временем Генштаб ВСУ в вечерней сводке по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 сообщает о 176 боевых столкновениях с начала суток. Подавляющее количество боев произошло на Покровском направлении, где армия РФ 84 раза атаковала в районах 19 населенных пунктов. Потери врага на этом направлении составили 335 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожено три автомобиля, антенну БпЛА; существенно повреждены еще два автомобиля врага.

19 штурмовых действий враг совершил на Торецком направлении. Оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Крымского и Щербиновки.

17 раз захватчики атаковали на Новопавловском направлении вблизи Великой Новоселки, 10 раз – на Краматорском.

Также на Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских войск в районе Волчанска. На Лиманском направлении украинские защитники остановили восемь вражеских атак, еще два боестолкновения по состоянию на 22:00 продолжались.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия вблизи Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Шесть боевых столкновений завершены, еще одна атака по состоянию на 22:00 продолжалась. Что касается ситуации на Северском направлении, там враг один раз штурмовал украинские позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.

"На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил. На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка. На Приднепровском направлении Силами обороны Украины был остановлен один штурм противника", – говорится в сообщении.

12 вражеских атак было также отражено на Курском направлении. Одно боевое столкновение по состоянию на 22:00 продолжалось.

Война в Украине: вы могли это пропустить

В Покровске Донецкой области российских оккупантов нет. Однако в населенных пунктах к югу от города происходят постоянные бои с врагом, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

В то же время российские захватчики активизировались на севере и востоке населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой области. По данным проекта DeepState, войска РФ штурмуют районы молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома.

Вас также могут заинтересовать новости: