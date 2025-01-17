Захватчики уже захватили Нескучное и Времовку, которые находятся вплотную.

Сейчас подразделения ВСУ, защищающие Великую Новоселку Донецкой области, российские оккупанты атакуют с нескольких направлений. Как пояснил в эфире телеканала "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, участок важен для противника, потому что оттуда можно двигаться на Запорожскую и Днепропетровскую области.

По его словам, после захвата города Угледар россияне начали наступление на населенный пункт Великая Новоселка. Он пояснил, что в нескольких километрах от этого поселка пересекаются три области - Запорожская, Днепропетровская и Донецкая. Именно этот участок интересен для противника, поскольку оттуда можно двигаться в сторону Запорожской области на запад, в сторону Днепропетровской области.

"Это планы и намерения врага. Задача украинской стороны - найти способы противодействия этим планам в крайне непростых условиях. Потому что в зоне Великой Новоселки создаются условия, когда оборона, охрана и защита этого населенного пункта не должна превышать целесообразность его удержания длительное время, учитывая возможности обеспечения нашего контингента и риски для наших военных", - сказал специалист.

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По его словам, наступление на Великую Новоселку враг ведет с нескольких направлений.

"Наши военные, которые обороняют Великую Новоселку, находятся в достаточно непростом положении. Важным фактором является трассы обеспечения. С севера есть населенный пункт Новый Комар, и основная трасса перерезана, что затрудняет логистическое снабжение как с юга, так и с запада", - подчеркнул эксперт.

По его словам, оккупанты уже захватили населенные пункты Нескучное и Времовку, которые находятся вплотную к Большой Новоселке, что позволяет давить на Силы обороны с юга, запада и востока. В то же время на севере перерезаны пути на населенный пункт Большой Комар и дальше.

"Поэтому сейчас этот плацдарм крайне сложно оборонять, и даже возникает вопрос, как обеспечить спланированный отход с этого плацдарма, который противник пытается окружить почти со всех направлений", - подчеркнул Згурец.

Ситуация на фронте

Напомним, в декабре 2024 года эксперты рассказали, что наиболее активные участки наблюдаются в районе поселка Великая Новоселка. Говорилось, что в Новый Комар оккупанты пытаются заходить пехотой, а Силы обороны в свою очередь прилагали максимальные усилия не дать этого сделать противнику и осуществляли поражение по пехоте, которая пряталась в домах. Специалисты обращали внимание на то, что ресурс врага "бесконечный, что усложняет ситуацию".

После занятия населенных пунктов Сторожевое и Благодатное, оккупанты подтягивали ресурсы в данный район для накопления и дальнейшего продвижения. Отмечалось, что оккупанты пробуют двигаться в сторону трассы из Гуляйполя на Большую Новоселку.

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