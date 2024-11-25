Указанные участки рационально удерживаются Силами обороны.

На Кураховском направлении участки фронта возле населенных пунктов Екатериновка и Юрьевка российские оккупанты хотели превратить в ловушки. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире "Эспрессо", что из этого получилось.

"Относительно боевых действий вокруг Курахово, мы знаем, что враг проводит наступательные действия с севера, юга и востока. Говоря об оккупации противником Катериновки, то этот населенный пункт был крайней точкой на востоке того кармашка, где были еще Ильинка и Елизаветовка. А то, что захватчик захватил Катериновку, это означает, что наши войска осуществляют мероприятия, связанные с уходом из этого кармана, сформировавшегося к югу от Курахово", - объясняет эксперт.

Как Згурец добавляет, Юрьевка - населенный пункт, расположенный к северу от Курахово, где россияне так же пытается пробить выход к селу Сонцовка, а дальше - на Курахово.

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По словам эксперта, указанные участки рационально удерживаются Вооруженными силами Украины. Сейчас проводятся мероприятия для вывода войск из этих двух карманов, которые оккупанты пытались превратить в ловушки.

Война в Украине - ситуация в районе Курахово

Как сообщал УНИАН, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Анатолий Баргилевич отмечает, что Силы обороны Украины будут пытаться удержать Курахово Донецкой области столько, сколько смогут.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рьопке сообщил 22 ноября, что российские оккупанты в настоящее время захватили 25% города.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что удержание позиций в Курахово имеет смысл тогда, когда существует безопасность для украинских бойцов.

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