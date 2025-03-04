Задержка военной помощи США Украине приведет к большему количеству ударов по гражданским целям, заявил Андрей Загороднюк.

Россия получила "карт-бланш" от президента США Дональда Трампа на убийство украинских мирных жителей. Такое заявление сделал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает The Times.

По его словам, задержка военной помощи США Украине "на 100 процентов" приведет к большему количеству ударов по гражданским целям.

"Мы, вероятно, увидим значительное усиление ударов. Это будет очень простая связь. Каждый раз, когда россияне будут бить по какой-то гражданской цели, Трамп будет говорить: "Это на совести Зеленского, потому что он не хочет мира". Поэтому русские сейчас мотивированы убить как можно больше украинцев. По сути, у них есть карт-бланш от Трампа", - сказал он.

Видео дня

Остановка помощи США Украине - актуальное

Напомним, в МИД Польши со ссылкой на пограничные отчеты страны подтвердили, что США приостановили помощь для Украины. Отмечается, что решение было принято без обсуждения с НАТО.

"Это очень важное решение, и ситуация очень серьезная. Это предложение может показаться банальным, но оно имеет большое политическое значение - оно было принято без какой-либо информации или консультаций, ни с союзниками по НАТО, ни с группой "Рамштайн", - заявил спикер МИД Польши Павел Вроньский.

Вас также могут заинтересовать новости: