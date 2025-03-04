Отмечается, что решение было принято без обсуждения с НАТО.

Соединенные Штаты Америки приостановили помощь для Украины. Эту информацию подтвердили в МИД Польши, пишет The Guardian.

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что это подтверждают пограничные отчеты страны. Отмечается, что решение было принято без обсуждения с НАТО.

"Это очень важное решение, и ситуация очень серьезная. Это предложение может показаться банальным, но оно имеет большое политическое значение - оно было принято без какой-либо информации или консультаций, ни с союзниками по НАТО, ни с группой Рамштайн", - рассказал журналистам спикер МИД Польши Павел Вроньский.

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Кроме того, премьер-министр Польши также отреагировал на приостановку американской помощи для Украины. Во время заседания польского кабинета министров в Варшаве он предупредил о "беспрецедентных рисках", с которыми сталкивается Европа, особенно, когда речь идет о безопасности. Он призвал министров своего коалиционного правительства отложить в сторону партийные разногласия.

"Как вы знаете, было объявлено о решении приостановить помощь США Украине и, возможно, начать отменять санкции против России. У нас нет причин думать, что это просто слова", - сказал Туск.

Польский премьер добавил, что сообщения, которые он получает с польско-украинской границы и из польского логистического центра в Жешув-Ясенке, через который осуществляются поставки на Украину, подтверждают, что решение США о приостановке военной помощи Украине было выполнено.

"Это ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, с которой нам теперь придется столкнуться", - подчеркнул он.

В посте на своей странице в соцсети X Туск отметил, что безопасность Украины важна и для его страны.

"Суверенная, проевропейская и способная защитить себя от российской агрессии Украина означает более сильную и безопасную Польшу. В условиях политической турбулентности и нарастающего хаоса именно это имеет наибольшее значение. Кто ставит под сомнение этот очевидный факт – способствует победе Путина. Это понятно?", - написал польский премьер.

Приостановка помощи от США для Украины - что известно

Напомним, что после конфликта между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме стала активно распространяться информация о том, что наша страна перестанет получать американскую помощь.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на прекращение военной помощи США. По его словам, в вопросе о поставках Украине оружия необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров его аналогов.

Кроме того, Зеленский рассказал, что США являются стратегическим партнером Украины, и прекращение военной помощи будет только на пользу российскому диктатору Владимиру Путину. Он отметил, что нашей стране нужно готовиться к такому исходу, чтобы у армии не было сюрпризов.

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