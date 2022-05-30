Представитель боевиков заявил, что некоторым бойцам "грозит высшая мера наказания".

Боевики "ДНР" угрожают казнить пленных защитников Мариуполя, эвакуированных из "Азовстали".

Об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на "министра юстиции ДНР" Юрия Сыроватко.

Террорист заявил, что боевики планируют судить пленных украинских воинов, в том числе и защитников "Азовстали".

"Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР - это смертная казнь", - заявил Сыроватко.

Напомним, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовстали" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали из "Азовстали".

18 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена на российских военнопленных.

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