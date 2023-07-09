На Таврическом направлении за последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более двух рот.
Об этом в Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что на Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны Украины в течение суток выполнили 1 тыс. 437 огневых задач.
"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", - сообщил командующий.
Кроме того, уничтожено было 23 единицы военной техники противника.
В этом перечне, в частности два танка, самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", беспилотники "Орлан-10", "Мерлин" и "Гранат-1", три самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион", зенитный ракетный комплекс "Бук", зенитный ракетный комплекс "Тор", две самоходные гаубицы 2С5 "Гиацинт-С", самоходная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б", реактивная система залпового огня "Торнадо", БМ-21 "Град" и автомобильная техника.
Кроме того, уничтожены были три склада боеприпасов и пункт управления врага.
Война в Украине: новости
В своей утренней сводке сегодня, 9 июля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, чтоза сутки было уничтожено еще 600 российских оккупантов. Таким образом, сейчас общее количество ликвидированных захватчиков составляет около 234 тыс. 40 человек.