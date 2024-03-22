По словам главнокомандующего ВСУ, некоторые группировки войск будут переформатированы.

Некоторые воинские части участвуют в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации с первых дней полномасштабного вторжения, поэтому нужна ротация. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Один из моих приоритетов - налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад. В частности, некоторые воинские части участвуют в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации с первых дней полномасштабного вторжения", - подчеркнул он.

По словам Сырского, важно уделять больше внимания вопросам отдыха наших воинов, доукомплектования вооружением и военной техникой и восстановления боеспособности бригад в целом.

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"Этот процесс уже запущен и в дальнейшем он будет только наращиваться. Усиливаем оборонительные способности, чтобы и в дальнейшем уничтожать врага и приближать победу", - подчеркнул главком.

Он сообщил, что продолжается оптимизация военных организационных структур, которые непосредственно участвуют в отражении широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. По словам Сырского, за десять лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и менялись в соответствии с оперативной обстановкой и текущими вызовами.

"Сейчас, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная цель этих мероприятий - упростить и максимально повысить качество и оперативность управления. Некоторые группировки войск (сил) будут переформатированы. Прежде всего речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении", - отмечает Сырский.

Ротация в ВСУ - последние новости

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на ротацию выводят подразделения, участвовавшие в самых сложных боях,- в прошлом году, а теперь - оборонительных.

Ротация и вывод подразделений на восстановление продолжаются на участках, где это позволяет оперативная ситуация.

Ранее бригада, которая два года обороняла Авдеевку, пошла на ротацию. Бойцы пожелали выдержки подразделениям, которые сменили их.

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