Ротация и вывод подразделений на восстановление продолжаются на участках, где это позволяет оперативная ситуация.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" продолжается вывод наших бригад на ротацию и на восстановление. Об этом сказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"Вывод наших бригад на ротацию и на восстановление продолжается. Оно происходит настолько, насколько позволяет оперативная обстановка. А она кое-где позволяет. И это положительный момент", - подчеркнул он.

По его словам, речь идет о бригадах, которые долгое время были на первой линии, которые участвовали в самых сложных операциях сначала на наступательных - в прошлом году, а теперь - оборонительных.

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"Теперь могут одна за другой понемногу выходить на восстановление", - подчеркнул Лиховий.

Он также сообщил, что уже несколько дней подряд именно на ОСУВ "Таврия" приходится даже более двух третей боевых столкновений. В частности, на Новопавловском направлении сегодня отражено 18 атак врага, на Авдеевском -11, а на Ореховском - 5. При этом в течение суток произошло 54 боевых столкновения по всей линии фронта.

Война в Украине - ротация войск

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая два года обороняла Авдеевку сказала, что уходит на ротацию.

На официальной странице 110-й ОМБр в социальной сети Facebook отмечалось, что они выходят на отдых "с высоко поднятой головой". И это первая ротация за два года противостояния наконец ротация.

Военные отметили, что будут набираться сил, чтобы снова бить захватнические войска. Пожелали подразделениям что их сменили выдержки и как можно больше уничтожить "орков".

17 февраля, после длительных боев украинских сил с российскими захватчиками, Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский объявил о выходе войск Авдеевки.

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