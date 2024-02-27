Они пожелали выдержки подразделениям, которые сменили их.

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая два года обороняла Авдеевку, уходит на ротацию.

Об этом сообщается на официальной странице 110-й ОМБр в социальной сети Facebook. "Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец ротация", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что будут набираться сил, чтобы снова бить захватнические войска. "Подразделениям что нас сменили желаем выдержки и как можно больше уничтожить "орков". Огромная благодарность Авдеевской, Мирноградской, Покровской военно-гражданским администрациям и руководству Авдеевского коксохимического завода. Без вашего содействия нам бы было гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды", - добавили в бригаде.

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Выход украинских войск из Авдеевки: что известно

17 февраля, после длительных боев украинских сил с российскими захватчиками, Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский объявил о выходе войск из Авдеевки.

Той же ночью Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска уже вышли из города и заняли оборону.

Известно, что перед уходом в плен оккупантов попали украинские солдаты. Шестерых военных захватчики расстреляли, несмотря на обещания эвакуировать их для обмена.

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