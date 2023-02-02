Зеленский также добавил, что необходимо ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию.

Российские оккупанты на сегодня находятся в специфической стадии, когда стратегически проигрыш России уже понятен. Однако тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул в своем вечернем видеообращении, что Украина должна продолжать работать над усилением устойчивости и сохранять единство в стремлении обеспечения наших защитников необходимым вооружением.

"Враг в специфической стадии, когда стратегически проигрыш России уже понятен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий. Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют. Мы же должны продолжать то, что делаем: усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно едиными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием – нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поставкам для обороны", – отметил глава государства.

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Также, по его словам, необходимо ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию. Зеленский подчеркнул, что враг должен выйти из этой своей стадии значительно более ослабленным, чем они предполагают для себя в худших сценариях.

"Это трудная задача для нас. Но мы должны его выполнить", – заявил президент.

Что ждет РФ после проигрыша в войне

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что Россия сейчас находится в очень сложной ситуации. Он прогнозирует, что РФ ждут худшие сценарии после окончания войны и не только из-за проигрыша, но и из-за недальновидной внутренней политики.

В то же время професор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль считает, что мир должен готовиться к возможному распаду России, на который не смогут повлиять ни Запад, ни российский диктатор Владимир Путин. По его словам, существуют различные сценарии того, что может произойти в России после того, как ее поражение в Украине станет еще более понятным.

При этом опрос The Atlantic Council свидетельствует о том, что значительная часть ведущих экспертов по внешней политике считает, что Россия станет государством-неудачником или распадется до 2033 года.

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