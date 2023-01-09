Большинство экспертов не верят, что Россия и НАТО будут вступать в прямой военный конфликт в течение следующего десятилетия.

Значительная часть ведущих экспертов по внешней политике считает, что Россия станет страной-неудачницей или распадется до 2033 года. Об этом свидетельствует опрос The Atlantic Council (Атлантического совета).

Из 167 экспертов, которых опросил Атлантический совет, 46% заявили, что крах или распад России может произойти в ближайшие 10 лет, пишет Financial Times. 40% экспертов указали на Россию как на государство, которое распадется по ряду причин, в частности из-за "революции, гражданской войны или политической дезинтеграции".

"Украина четко подчеркивает возможность внутренних проблем для России и вероятность того, что сама война может иметь последствия бумеранга не только ее руководства, но и для страны в целом", - сказал Питер Энгельке, заместитель директора по прогнозированию Atlantic Council.

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Как отмечает FT, президент России Владимир Путин начал публично признавать, что Москва сталкивается с неудачами в Украине и что война продлится долго. США и их западные союзники пообещали поддерживать Украину столько времени, сколько понадобится. При этом все стороны готовятся к продолжению войны на годы.

Вместе с тем большинство опрошенных экспертов не верят, что Россия и НАТО будут непосредственно вступать в военный конфликт в течение следующего десятилетия.

58% экспертов также считают, что ядерное оружие не будут использовать в течение следующих 10 лет. Вместе с тем, почти 90% опрошенных экспертов считают, что по крайней мере еще одна страна получит ядерное оружие к 2033 году. 68% из них назвали такой страной Иран.

Кроме этого, 70% респондентов считают, что в следующие 10 лет Китай начнет военное наступление на Тайвань.

Будущее России - прогнозы экспертов

Начав войну против Украины российские власти поставили существование своего государства под большое сомнение.

В частности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что Россию ждут худшие сценарии после окончания войны, и не только из-за проигрыша, но и из-за недальновидной внутренней политики. Он считает, что России не стоит мешать, достаточно лишь наблюдать. "Их государство начинает сыпаться изнутри, и возможно это один из тех моментов, которые повлияют на нашу будущую победу", - сказал генерал.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Россию всколыхнет гражданская война. По его мнению, Россия распадется не мирно на отдельные республики по этническим признакам, а образуются вооруженные кланы, которые будут между собой воевать.

Пионтковский также отмечал, что система власти российского диктатора Владимира Путина разваливается на глазах. По его словам, у главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина огромные амбиции, а Рамзан Кадыров ведет себя гораздо значимее, чем командир маленького отряда. Пионтковский считает, что частные армии, созданные в России, ориентированы не на победу в Украине, а на будущую гражданскую войну в самой РФ.

Руководитель ГУР МОУ генерал-майор Кирилл Буданов также описал, как будет разваливаться РФ. "От России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, как только режим падет, все это посыплется", - говорит глава ГУР.

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