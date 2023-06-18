Виталий Барабаш отметил, что украинские военные продвигаются в Донецкой области.

Украинские защитники имеют определенные успехи на Авдеевском направлении в Донецкой области. Бойцам Вооруженных сил Украины удалось продвинуться за последние две недели на более чем километр.

"Определенные успехи есть у нас к северу от города. Есть небольшие позиционные контратаки. Пока это не видно на карте Deep State, но за последние две недели чуть больше километра наши продвинулись вперед", – рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны продвигаются на Донбассе.

В свою очередь Генштаб ВСУ отметили, что тяжелые бои идут на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Кроме того, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за время полномасштабной войны Российская Федерация убила более 1,5 тысячи жителей Донецкой области. При этом среди погибших 148 детей. Кириленко уточнил, что в статистике не учитывались погибшие и раненые жители Мариуполя и Волновахи.

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