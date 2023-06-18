Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что почти каждый день приносит новые жертвы.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за время полномасштабной войны Россия убила более 1,5 тысячи жителей Донецкой области. Среди погибших – 148 детей.

Как отметил Кириленко в интервью "Укринформу", называя эти цифры, пока неизвестно количество погибших и раненых жителей Мариуполя и Волновахи.

"У нас есть количество погибших и раненых жителей области без учета двух городов – Мариуполя и Волновахи. Эти города подвергались страшным вражеским обстрелам, весь мир за этим наблюдал, поэтому подсчитать количество жертв в Мариуполе и Волновахе мы сможем только после расследования уголовных производств и эксгумации тел, проведения там всех необходимых следственных действий. Без учета этих городов, по состоянию на середину июня 1560 жителей Донецкой области погибли и 3689 получили ранения различной степени тяжести. Также есть печальная статистика относительно погибших и раненых детей. Без учета Мариуполя и Волновахи, 148 детей в области погибли и 290 получили ранения. Но почти каждый день приносит новые жертвы", – рассказал глава Донецкой ОВА.

В то же время Кириленко отметил, что на территории области сейчас проживает около 530 тысяч человек. До 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину и в Донецкой области началась эвакуация, там проживали 1,8 млн человек.

"Мы не теряли времени, и эвакуация дала результаты. Потому что если бы не произошло такой эвакуации, количество жертв было бы в разы больше. Подтверждений этому множество ... Детей всего на территории области сейчас остается около 40 тысяч. Есть громады относительно спокойные, которые немного удалены от линии фронта. А если брать такие населенные пункты как Зализное, Южное, пгт Нью-Йорк, где постоянные обстрелы, то в Торецкой громаде и в части Бахмутского района в фокусе нашего внимания находится сейчас 286 детей, нуждающихся в принудительной эвакуации. Эта работа продолжается, я дал до месяца времени, чтобы мне уже отчитались с мест по эвакуации детей и родителей, которые не желают этого делать. Это действительно касается исключительно родителей, потому что ребенок с ними поедет, мы же понимаем", – подчеркнул он.

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