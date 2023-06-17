Оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 22 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации за сегодня.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, но успеха не имел, обстреливал населенные пункты.

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На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах степного и Авдеевки. При этом наносил авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки, были артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Донецкой области.

Также сообщается, что на Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области.

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Николаевской областей. Также в течение суток враг нанес авиационный удар по населенному пункту Янжуловка Черниговской области.

В Генштабе отмечают, что на Купянском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области.

На шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Благодатного.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты и дальше обороняются, остреливают населенные пункты.

В Генштабе отмечают, что российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия подготовки мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что для победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины нужно дальнобойное высокоточное вооружение.

По его словам, украинская армия перехватывает инициативу в войне с россиянами, но для большего успеха нуждается в дальнобойном вооружении дальностью до 200 километров.

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