На зарплаты всем, кто сейчас защищает Украину, было выделено 770 млрд грн

С начала полномасштабного вторжения России Кабинет министров выделил 1,13 трлн грн на финансирование армии и сектора безопасности Украины.

"Для нашего правительства финансирование армии и безопасность страны были, есть и будут главным приоритетом. Сейчас мы направляем большую часть всех бюджетных ресурсов именно на эту сферу. Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес платят сейчас в бюджет, направляют на обеспечение наших военных. За время войны на финансирование армии и сектора безопасности Украины правительство выделило 1 трлн 130 млрд грн. На зарплаты всем, кто сейчас защищает Украину, было выделено 770 млрд грн. На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружения мы выделили 176,2 млрд грн, что больше, чем за последние 10 лет вместе взятые", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Также он отметил, что в государственном бюджете Украины на 2023 год заложен необходимый ресурс, чтобы военные были обеспечены всем необходимым.

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"Оружия и техники будет закуплено, модернизировано и отремонтировано на 300 млрд грн", - добавил он.

Деньги на армию: что известно

В госбюджете-2023 43% всех расходов, или более 1 трлн грн, предусмотрено направить на армию и безопасность Украины.

1 декабря министр финансов Сергей Марченко заявил, что средств украинских налогоплательщиков недостаточно, чтобы профинансировать все потребности армии в условиях войны, поэтому возрастает необходимость в привлечении ресурсов из других источников.

По состоянию на 29 ноября 2022 года Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 21,2 млрд грн.