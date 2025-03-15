Российские войска взяли под контроль также два села - в Курской и Луганской областях.

Российские войска захватили город Суджа в Курской области Российской Федерации. Это подтверждают эксперты украинского аналитического проекта DeepState.

Кроме того, как информируют аналитики в обновленном отчете 15 марта, армия РФ взяла под контроль два села - в Курской области РФ и на Луганщине.

Речь идет о селе Рубанщина в Суджанском районе Курской области и селе Новолюбовка в Луганской области.

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"Враг оккупировал Суджу, Рубанщину и Новолюбовку", - сообщает DeepState.

Захват Суджи: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее о захвате россиянами Суджи сообщали аналитики ISW. При этом они ссылались на геолокационные кадры, опубликованные еще 12 марта.

Также украинский мониторинговый проект DeepState еще 12 марта обновил свою карту линии фронта, которая показала, что Суджа больше не находится под контролем Сил обороны Украины.

По мнению ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, уход Сил обороны Украины из города Суджа на Курщине может быть одним из требований Соединенных Штатов Америки, то есть является частью продуманной тактики.

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