По словам генерала, в 2022 году рассматривали вариант наступления ВСУ на Юг, когда враг там не имел серьезных укреплений.

В 2022 году рассматривался план освобождения Юга Украины и наступление на российскую Белгородщину было как одна из отвлекающих мер. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины в отставке Николай Маломуж в эфире Киев24, комментируя информацию генерал-майора Виктора Назарова об отклоненной идее наступления украинских сил на Белгород в 2022 году.

"Назаров говорил только об одном формате и одной операции, которая готовилась как возможный стратегический замысел. Но в 2022 году рассматривали вариант наступления ВСУ на Юг, когда враг там не имел линии Суровикина, минных полей и укрепрайонов. Зеленский тогда сказал, что дал команду освободить Юг. И Залужному надо двигаться было в первую очередь туда. Мы как военные, настаивали, давайте пойдем до Крыма. Это первая была стратегическая операция по освобождению территорий нашего государства. Как альтернатива, отвлекающий вариант мог быть удар по Белгородщине, по Курщине, по Брянщине, чтобы враг был дезориентирован, оттягивал туда войска - на территорию РФ... Но там не сработали, не пошли в наступление ни там, ни на Белгородщину, о чем говорит советник Залужного. А выбрали третий вариант - наступление на Харьковщину", - отметил Маломуж.

Он отметил, что Харьковское направление тоже было перспективным.

Видео дня

"Мы прошли по освобождению области и враг даже тогда сбежал из Луганска", - отметил генерал.

По его словам, это все были варианты возможных действий.

"Были реальные перспективы по освобождению территорий нашего государства - юг, восток. И понятно, это удары по Белгородщине, может Брянщине, Курщине. Поэтому это многоплановые ситуации. А то что неудачно уже было, это мы уже говорим в 2023 году - наступление на Запорожском направлении, когда привлекли много сил и техники, а там уже была "линия Суровикина", линия закрыта была минами, и как сказал Зеленский, враг владел ситуацией - на столе в Кремле были планы наших войск", - сказал Маломуж.

По его словам, одна операция ничего бы не решила, но комплексные действия ВСУ в течение 2022-2023 годов по нанесению неожиданных ударов по врагу, у которого не было еще укрпрайонов, где он не имел достаточно войска, имели бы хорошие перспективы.

"Но долго собирались, была концепция просто защиты, обороны - это концепция, чтобы сдерживать врага. Да, недостаточно, например, было огневых средств, припасов, но в нескольких местах реализовать их можно было и проводить операцию... Курщина показала как надо работать. Это была отдельная операция, но только одна. Да, важная. Но не решающая. Она очень важна, но таких должно быть 4-5, чтобы иметь успех. И не было бы этих наступлений на Покровском, на Торецком, Краматорском, Купянском направлениях, которые имеем сегодня. Мы бы разбили эти войска", - пояснил Маломуж.

По его информации, когда начали "Курскую операцию", предполагалось еще "несколько стратегических ударов", включая, например Брянщину и удары по слабым местам врага на оккупированных территориях.

"Это был бы стратегический правильный подход. Но недостаточно сил и средств, как живой силы, техники, особенно спецподразделения, и понятно боеприпасов. Потому что видим, что наши партнеры выполнили задание по 30-40% максимум поставки и наше ВПК еще к тому времени не развернулось. Поэтому были ограничены ресурсы и во время проведения "Курской операции". Но в любом случае Курск имеет свой эффект", - считает Маломуж.

Он подчеркнул, что благодаря такой операции были подорваны позиции самого российского диктатора Владимира Путина относительно "непобедимости и невхождения на территорию России".

"Развеян миф, что РФ постоянно только наступает, а мы отступаем; уничтожены огромные ресурсы - до 45 тысяч человек, включая 4 тысячи северокорейцев. Соответственно, создали переговорный фон для того, чтобы мы могли вести переговоры с позиции силы, сделали обменный фонд большой. И, разумеется, посеяли панику у российского руководства. Особенно на начальном этапе. Ну и наши партнеры увидели, что мы можем побеждать, а не только отступаем, что реально бьем врага там", - прокомментировал Маломуж.

Он отметил, что ВСУ ведут на Курщине эффективную нестандартную маневренную войну.

Планы наступления на территорию РФ - что известно

Как писал УНИАН, в интервью BBC News Украина, генерал-майор Виктор Назаров, который был главным советником экс-главнокомандующего ВСУ, сказал, что Валерий Залужный предлагал наступление на Белгород в 2022 году, однако тогда его отклонили.

По словам Назарова, изначально подобную операцию, которую сейчас проводят ВСУ в курской области РФ, планировали провести в Белгородской области. Он рассказал, что Залужный в декабре 2022 года предлагал начать наступление на этот регион, чтобы лишить оккупантов возможности бить по Харькову. Но идею отклонили.

Вас також можуть зацікавити новини: