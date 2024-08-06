В Киевской ОВА отметили, что вражеские цели были сбиты.

В ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область. Четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 запустили из Воронежской области и еще две управляемые авиационные Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря. Кроме того, противник для атаки привлек 16 дронов из Курска и мыса Чауда оккупированного Крыма.

"Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил. В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях", - пишет командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram.

Как отмечает начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, вражеские цели были сбиты. Защитники неба не допустили попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры. Пострадавших также нет.

На месте падения обломков работают оперативные группы. По состоянию на 8:00 зафиксированы повреждения:

многоквартирного дома - выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;

двух АЗС - выбиты окна, посеченные фасады;

многоэтажного здания с офисными помещениями - выбиты двери, окна, посеченный фасад.

Кроме того, взрывной волной был поврежден дом лесника. Пожаров на местах падения обломков нет.

Массированные атаки РФ

Как сообщал УНИАН, 30 июля россияне совершили самую массированную дроновую атаку за в2024 год. Киевская городская военная администрация сообщала о сбитии более трех десятков беспилотников

В общем оккупанты тогда запустили по Украине 89 ударных беспилотных летательных аппаратов и одну ракету Х-59. Во время того удара оккупанты использовали отвлекающие дроны.

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