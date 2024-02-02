Командир роты УБпаК объяснил свое отношение к вовлечению в процесс масштабирования беспилотников тех, кто еще учится в школе.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко поделился мнением, как он относится к изготовленным украинцами в домашних условиях дронам. Также он рассказал, стоит ли привлекать к их сбору разную возрастную категорию граждан, в том числе тех, кто еще учится в школе.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что в нашей стране сейчас идет национальная освободительная война, результатом которой должна быть исключительно победа Украины.

"Мы боремся за выживание украинской нации. Именно поэтому, если мы говорим о техническом оборудовании и возможности собирать необходимые вещи для фронта вне учебного времени, я не вижу никаких проблем в том, чтобы это было как дополнительная нагрузка. Есть такие уроки труда, если мне не изменяет память, в школьной программе они сейчас присутствуют. Можно собирать некоторое количество по определенным техническим характеристикам, за этим должен наблюдать преподаватель непосредственно", - акцентировал Федоренко.

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Он добавил, что вообще поддерживает собственноручную сборку дронов для помощи фронту разной возрастной категорией украинцев.

"Я отношусь достаточно позитивно и объясню почему. Потому что по факту, уже по состоянию на сегодняшний день значительное количество украинцев собирают определенное количество дронов. Начиная от школьников, которые не являются совершеннолетними, но они у себя дома этим занимаются. Например, у нас есть парень из Харьковщины, который ежемесячно нам в подразделение передает 30 дронов. Это ориентировочно 15 пораженных вражеских целей, то есть один рабочий день расчет в поле", - подчеркнул защитник.

Командир роты УБпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр считает, что процесс масштабирования дронов в Украине должен развиваться двумя путями.

"Один должен переводить нашу промышленность на военные рельсы, второй - максимально погружать гражданское общество в помощь Силам обороны. Как за счет донатов, по возможности, так и соответственно, профессионально, по сбору или производству тех или иных технических средств. Более того, за счет таких инициатив мы сможем определить определенное количество людей, которых можно будет потом приобщить к тем производствам, которые сейчас масштабируются в середине нашего государства. Поэтому, все должны работать на текущий момент на победу", - акцентировал Федоренко.

Он констатировал, что Силам обороны уже помогают выполнять текущие задачи все украинцы, среди них есть те, кто еще учится, есть пенсионеры, а также к помощи приобщаются целыми громадами.

Производство беспилотников в Украине - детали

В Украине активно развивается массовое производство беспилотников, но пока компании-производители набирают обороты, в Минцифры предложили украинцам изготавливать дроны собственноручно и присоединяться к проекту "Народный дрон". Эта инициатива предполагает происхождение инженерного курса, благодаря которому можно научиться собирать 7-дюймовые FPV-дроны даже в домашних условиях.

Известно, что Украина имеет амбициозную цель производить миллион дронов в текущем году, в то же время украинские защитники говорят о том, что Вооруженным силам нужно примерно два-три миллиона дронов в год.

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