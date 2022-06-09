Возможное назначение командующим войной России в Украине Геннадия Жидко, который был заместителем главы российского Минобороны Сергей Шойгу по военно-политической работе, является очень хорошей новостью для украинского государства.
Когда войсками начинают командовать политруки, это значит, что военные вскоре могут перестрелять друг друга, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире одного из каналов.
"…это очень хорошо (что, возможно, войной в Украине начал командовать Жидко - Ред.), поскольку когда политруки начинают командовать войсками, это говорит о том, что войска вскоре или побегут, или перестреляют друг друга", - отметил он.
Гордон добавил, что в армии насмотрелся на политруков.
Напомним, в начале июня в Conflict Intelligence Team сообщили, что руководителем боевых действий в Украине вместо Александра Дворникова назначили Геннадия Жидко.
Войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Кремль назвал войну в Украине "спецоперацией", в частности, для денацификации наших граждан.
Защитники украинского государства давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что по состоянию на 8 июня на нашей территории уже уничтожили приблизительно 31 500 врагов.
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