Российские оккупанты могут перестрелять друг друга, полагает журналист.

Возможное назначение командующим войной России в Украине Геннадия Жидко, который был заместителем главы российского Минобороны Сергей Шойгу по военно-политической работе, является очень хорошей новостью для украинского государства.

Когда войсками начинают командовать политруки, это значит, что военные вскоре могут перестрелять друг друга, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире одного из каналов.

"…это очень хорошо (что, возможно, войной в Украине начал командовать Жидко - Ред.), поскольку когда политруки начинают командовать войсками, это говорит о том, что войска вскоре или побегут, или перестреляют друг друга", - отметил он.

Гордон добавил, что в армии насмотрелся на политруков.

Напомним, в начале июня в Conflict Intelligence Team сообщили, что руководителем боевых действий в Украине вместо Александра Дворникова назначили Геннадия Жидко.

Войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Кремль назвал войну в Украине "спецоперацией", в частности, для денацификации наших граждан.

Защитники украинского государства давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что по состоянию на 8 июня на нашей территории уже уничтожили приблизительно 31 500 врагов.

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