Если оккупантов не остановить, они пойдут дальше, заявил президент.

Сегодня самый большой объем титана и урана в Европе - в Украине. Все это - ресурсы на миллиарды, триллионы денег, которые Россия нацелилась захватить. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

"Очень дорого… Почему они (россияне - УНИАН) постоянно говорят, что хотят забрать Запорожскую область, полностью Донецкую область… Почему они так хотят и Днепропетровскую область тоже, и почему они не будут останавливаться. Если мы их не остановим вместе, они пойдут дальше, - заявил он. - Мы говорим с США: "Заводите бизнес, пожалуйста. Давайте заниматься добычей, переработкой. Давайте зарабатывать деньги вместе". Мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто это защищает".

По словам Зеленского, очень важно, чтобы данные полезные ископаемые остались у Украины. Это и есть гарантии безопасности, один из пунктов так называемого "плана победы", добавил он:

Видео дня

"Это то, о чем я говорил Трампу, когда мы сидели. Я ему сказал: это план победы, победы для всех. Мы защитим эти триллионы денег. Мы не дадим добычу (ресурсов - УНИАН), которые потом превратятся в технологии для этих трех стран из "оси зла".

Помощь США в обмен на полезные ископаемые Украины

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить с Украиной сделку о предоставлении военной помощи в обмен на ценные металлы:

"Мы сказали Украине, что у них есть ценные металлы и мы хотим получить гарантии за то, что мы даем. Мы даем им деньги и оружие... Поэтому мы хотим заключить с Украиной сделку, чтобы они могли обеспечить нам поставки своих редких металлов".

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Киев предлагает США партнерство в добыче природных ископаемых, а не их передачу. По его словам, до 20% минеральных ресурсов Украины уже находятся под российской оккупацией. Он подчеркнул, что Москва может открыть доступ к этим ресурсам для своих союзников из Северной Кореи и Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: