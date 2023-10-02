Захватчики обстреляли транспортное предприятие, одному из пострадавших оторвало ногу.

Сегодня, 2 октября, утром российская армия нанесла удар по центру Херсона. В результате атаки пострадали люди, среди которых коммунальщики и полицейские.

Как сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, около 10:00 враг вновь обстрелял Херсон. В частности, российская армия обстреляла транспортное предприятие.

"В результате обстрела Херсона ранения получили четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - рассказал чиновник.

По данным ОВА, удар нанесен артиллерией.

"Во время утреннего обстрела спецназовцам Корда удалось под продолжающимися взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. Пострадавшего передали врачам. Его состояние критическое. Кроме того, под огонь попало авто патрульной полиции. Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

У четвертого пострадавшего, по предварительным данным, травмы нетяжкие.

Кроме того, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко напомнил, что 29 сентября от вражеского обстрела пострадали двое работников коммунального предприятия "Парки Херсона". Люди-в состоянии средней тяжести, сейчас они в больнице.

"Одному из мужчин удалили глаз, у второго ранены обе руки и нога", - рассказал Мрочко.

Всего в Херсонской городской территориальной общине со дня деоккупации, 11 ноября 2022 года, при исполнении должностных обязанностей погибли 9 работников коммунальных предприятий (транспорт, медицина, образование, теплообеспечение и т.д.) и 27 были ранены.

Вне работы армией РФ были убиты восемь работников херсонских коммунальных предприятий и восемь ранены.

Начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона, в последнее время намного увеличилось количество обстрелов Правобережья. Он напомнил, что за прошедшие сутки враг массированно обстрелял ряд населенных пунктов, в том числе враг сбрасывал авиационные бомбы. Произошли попадания в жилые дома, больницы и т.д., погиб человек, несколько человек ранены.

В частности, ночью 39-летняя женщина и ее дочь 13-летняя дочь получили ранения. Чиновник уточнил, что у ребенка – ранение живота.

"Утром нанесен удар по центру Херсона. Разрушены дома...", - сообщил Толоконников.

Стуация в Херсонской области - последние новости

За минувшие сутки враг более 70 раз обстрелял Херсонскую область, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. Только по Херсону захватчики выпустили два десятка снарядов. Погиб человек, еще шесть - получили ранения, среди них двое детей.

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