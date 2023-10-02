Российская армия обстреляла Херсон из танка, на жилой квартал сброшена взрывчатка.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. Только по городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе, магазин, здания учебного и медицинского учреждений, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе", - рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что из-за российской агрессии погиб человек, еще шесть - получили ранения, двое из них - дети.

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Кроме того, сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Информация о разрушении устанавливается.

По данным Херсонской городской военной администрации, вчера около 13:00 армия РФ сбросила взрывчатку с БПЛА на жилой квартал в Херсоне. В результате в Днепровском районе города возник пожар.

"Из пожара, который возник, спасены четыре человека, из них 3 детей, возрастом 4 месяца, 3 и 5 лет", - говорится в сообщении.

По данным главы Херсонской МВА Романа Мрочко, в Херсонской городской территориальной общине поражения от вражеских обстрелов зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке и Приднепровском.

"Ночью противник совершил танковый обстрел Херсона. В результате российских вражеских обстрелов Херсонской МТГ за минувшие сутки 3 человека получили ранения различной степени тяжести, среди них две девочки 12 и 13 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - рассказал Мрочко.

Россия нанесла ракетный удара по Николаеву - что известно

Как сообщал УНИАН, российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву, из-за этого произошло попадание в объект инфраструктуры в пригороде. Также произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировано. На следующий день враг вновь нанес удар по окрестностям Николаева. Сообщалось, что целью врага также была гражданская инфраструктура.

В ночь на 2 октября враг запустил по Украине ударные беспилотники. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали, что группа дронов типа "Shahed" находилась в воздушном пространстве Херсонской области и двигалась в направлении Николаевщины. В ряде регионов объявляли воздушную тревогу.

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