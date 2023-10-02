Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. Только по городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе, магазин, здания учебного и медицинского учреждений, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе", - рассказал чиновник.
Он подчеркнул, что из-за российской агрессии погиб человек, еще шесть - получили ранения, двое из них - дети.
Кроме того, сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Информация о разрушении устанавливается.
По данным Херсонской городской военной администрации, вчера около 13:00 армия РФ сбросила взрывчатку с БПЛА на жилой квартал в Херсоне. В результате в Днепровском районе города возник пожар.
"Из пожара, который возник, спасены четыре человека, из них 3 детей, возрастом 4 месяца, 3 и 5 лет", - говорится в сообщении.
По данным главы Херсонской МВА Романа Мрочко, в Херсонской городской территориальной общине поражения от вражеских обстрелов зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке и Приднепровском.
"Ночью противник совершил танковый обстрел Херсона. В результате российских вражеских обстрелов Херсонской МТГ за минувшие сутки 3 человека получили ранения различной степени тяжести, среди них две девочки 12 и 13 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - рассказал Мрочко.
Россия нанесла ракетный удара по Николаеву - что известно
Как сообщал УНИАН, российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву, из-за этого произошло попадание в объект инфраструктуры в пригороде. Также произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировано. На следующий день враг вновь нанес удар по окрестностям Николаева. Сообщалось, что целью врага также была гражданская инфраструктура.
Украину ночью атаковали дроны
В ночь на 2 октября враг запустил по Украине ударные беспилотники. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали, что группа дронов типа "Shahed" находилась в воздушном пространстве Херсонской области и двигалась в направлении Николаевщины. В ряде регионов объявляли воздушную тревогу.