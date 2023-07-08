На Днепровском направлении противники напуганы, поделилась глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что российские оккупанты очень существенно прижаты на Запорожском направлении.

Об этом она сказала в эфире телемарафона. "Сейчас на нашем направлении усилия врага сосредоточены именно на недопущении нашего продвижения. Потому что они очень существенно прижаты на Запорожском направлении, они очень существенно смущены и напуганы на Днепровском направлении: то, что касается реки Днепр и вдоль побережья левого, - там, где они не могут привести в порядок свои позиции, то есть вернуться полноценно", - отметила Гуменюк.

В то же время захватчики все же пытаются обустраиваться там, где отошла вода.

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"Но это затруднено, потому что действительно и гуманитарная ситуация на этих территориях просто критическая: там процветают кишечные инфекции, очень сложная ситуация с водоснабжением и вообще с логистикой", - отметила пресс-секретарь.

Гуменюк добавила, что те подразделения врага, которые могут там разворачиваться и выставлять свои огневые позиции, имеют очень низкий морально-психологический дух.

"Им очень сложно оставаться на тех позициях. Они постоянно пытаются вернуться на те рубежи обороны, которые уже облюбовали во время высокой воды, и осознали, и смирились с тем, что им уже пора использовать следующий рубеж обороны", - сказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты пытаются максимально обстреливать правый берег и деоккупированные населенные пункты. Гуменюк также отметила, что в населенных пунктах, которые еще страдают от затопления, захватчики пытаются устанавливать минометы на верхних этажах зданий, но такие точки "отрабатываются".

"За минувшие сутки уничтожено около 30 оккупантов, две крупнокалиберные пушки, три лодки... и две единицы автобронетехники", - отметила она и добавила, что также был уничтожен вражеский беспилотник "Орлан".

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 8 июля, в своей утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил, что российские захватчики сосредотачивают свои главные усилия на том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

Украинские защитники продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и бьют по врагу.

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