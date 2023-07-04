Российское командование залезло в очень глубокий резерв, говорит Коваленко.

Наступательные операции в Запорожской области ведут подразделения ограниченного функционала Сил обороны Украины. В то же время оккупационные войска вынуждены задействовать свои резервы.

Как пишет в своем Телеграм-канале военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, за последние сутки произошло то, что как нельзя лучше подчеркивает тот факт, что у россиян ресурсная дилемма, решения которой нет.

"Так, по линии Старомлиновка-Любимовка-Новозлатополь, являющейся передним краем второй линии обороны российских оккупационных войск в Запорожской области, неожиданно появились муфлоны 34 ОМСБр (Карачаево-Черкесия). Ранее представители этого редкого горного вида парнокопытных размещались ниже Мелитополя. В целом же, 34 ОМСБр относится к 49-й ОВА, зона ответственности которой – левобережная Херсонщина", – объяснил он.

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По словам Коваленко, сначала их согнали в тыловую зону Запорожской области. Однако позднее их уже из тыловой зоны "погнали на рубеж основной линии обороны и полосы обеспечения".

"Еще раз, из другой зоны ответственности в тыл, а из тыла на сдерживание полосы обеспечения. О чем это все говорит? Это говорит о том, что для сдерживания ПО (полосы обеспечения – ред.) российское командование залезло в очень, очень глубокий резерв. Из чего следует закономерный вопрос – а кто будет держать основную линию обороны?" – резюмировал обозреватель.

Война в Украине: действия оккупантов

Россияне фактически сделали из завода "Титан" в оккупированном Крыму воинскую часть. На территории предприятия появились системы ПВО, Росгвардия. Кроме того, все полностью заминировано.

В то же время внимание украинцев и мира приковано к происходящему на оккупированной ЗАЭС, о подготовке теракта на которой ранее предупреждал начальник ГУР Кирилл Буданов и президент Владимир Зеленский. Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что оккупанты могут прибегнуть к еще одной подлости, а именно – взорвать высоковольтные линии электропередачи, чтобы на годы сделать невозможной эксплуатацию станции.

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