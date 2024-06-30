По словам Толоконникова, речь идет о целенаправленном геноциде гражданских людей.

Херсон и область находятся под постоянными обстрелами. Российские оккупационные войска начали целенаправленно сбрасывать взрывчатки на гражданских.

Об этом в эфире телеканала "Мы - Украина" рассказал глава пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников. Он отметил, что россияне часто используют дроны и сбросы. Из-за этого, а также жары и ветра у спасателей много работы – горят и поля, и дома.

"Очень активизировались атаки дронов российских на Херсонщине. Поэтому надо быть очень осторожными (...) У нас такого еще не было, что в самом Херсоне, в пригороде очень много сбросов. Антоновка сейчас постоянно страдает. До этого мы такого еще не наблюдали", – подчеркнул он.

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По словам Толоконникова, речь идет о целенаправленном геноциде гражданских людей.

"Оператор российского дрона стопроцентно видит, когда сбрасывает взрывчатку, что это гражданские. Когда раньше они могли докладывать, что РСЗО накрывает какие-то квадраты, возможно, там случайно были гражданские, то здесь целенаправленные атаки на гражданских, в том числе детей, как мы недавно увидели, когда пострадала 12-летняя девочка и 15-летняя ее сестричка. То есть ничего святого у них нет, опять они пробили дно человечности какой-то. Это действительно новый этап, такого не было. Но не могу сказать, что меньше сейчас минометов, артиллерии и РСЗО используется сейчас на территории Херсонщины", – резюмировал он.

Атаки РФ по Украине

29 июня российские оккупационные войска атаковали Запорожскую область. Враг ударил по Вольнянску. В результате российской атаки погибли семь человек, из которых двое – дети. Пострадали более 30 человек, в том числе несовершеннолетние.

Кроме того, на Херсонщине оккупанты с беспилотника атаковали жителя Одрадокаменки. 67-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Уже вечером враг из артиллерии обстрелял село Казацкое Каховского района. Как отметил глава ОВА Александр Прокудин, пострадала женщина, 76 лет. У нее – минно-взрывная травма, осколочное ранение шеи и легкого. Пострадавшую доставили в больницу.

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