Оба ребенка доставлены в больницу со взрывными травмами.

В Херсонской общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск ранены дети - две девочки 12 и 15 лет. Об этом сообщает в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"У младшей взрывная травма и множественные осколочные ранения. У старшей девочки взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия. Были ранены менее часа назад в пригороде Херсона", - написал он.

Мрочко добавил, что обе девочки доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

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Вдогонку глава ГВА написал, что вместе с детьми на момент вражеской атаки находились трое взрослых. За медицинской помощью они обратились самостоятельно.

"Российские военные сбросили на трех взрослых и двух детей взрывчатку с дрона", - отметил Мрочко.

Атаки РФ на Херсон

Несколько дней назад на Херсонщине РФ дроном убила полицейского Александра Чехуна во время дежурства на блок-посту. Правоохранитель получил тяжелые ранения и умер в карете скорой по дороге в больницу.

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