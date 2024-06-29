Среди погибших двое детей.

Спасатели ликвидировали последствия российского удара по Вольнянску Запорожской области, который страна-агрессор нанесла в субботу, 29 июня 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Поисково-спасательные работы на месте удара в Вольнянске завершены.

Предварительно, в результате действий оккупантов погибли 7 человек, из них – 2 детей. Еще 31 человек травмирован. Среди пострадавших 8 детей.

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Отмечается, что на месте атаки работали спасатели, полицейские, медики, парамедики и сотрудники Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.

Удар по Вольнянску в Запорожье

Вечером 29 июня глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты атаковали город Вольнянск Запорожского района. Тогда он информировал о шести погибших.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Вольнянске россияне убили семь человек, среди погибших двое детей. Также глава государства заявил об 11 раненых.

Позже глава ОВА Федоров проинформировал, что количество пострадавших возросло до 20. Среди травмированных были дети. Отмечалось, что 4 взрослых и 1 ребенок – в тяжелом состоянии.

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