По информации разведчиков, военный преступник входит в состав 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии России.

Украинские разведчики опубликовали радиоперехват, на котором российский оккупант приказывает казнить военнопленного Сил безопасности и обороны Украины.

"Пленного убили? Главная задача сейчас - обнулить. Это самая главная задача", - заявляет россиянин на записи, обнародованной Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР, военный преступник входит в состав 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии РФ.

"За каждое совершенное военное преступление будет справедливое возмездие", - напомнили в ГУР.

Напомним, 23 января стало известно о том, что российские оккупанты снова расстреляли украинских военнопленных.

Сообщалось, что произошло это на Донбассе. Судя по опубликованному видео, которое снял один из оккупантов, россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных.

"Оккупанты собственноручно зафиксировали преступление - расстрел в спину шести попавших в плен украинских воинов... Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна. Расстрел каждого из попавших в плен происходит на глазах у других собратьев. При этом оккупанты приказывают им "лежать и закрыть рот", - отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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