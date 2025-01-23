Пока не указано, на каком из направлений произошло это военное преступление.

Российские оккупанты снова расстреляли украинских военнопленных.

Видео этого преступления снимал на телефон один из оккупантов. Судя по записи, враги расстреляли шестерых военнопленных.

"Убийства пленных это целенаправленная государственная политика россии. Не так давно путин прославлял 155-ю бригаду ВС и вывешивал ее флаг. Это именно та бригада, которая неоднократно убивала пленных и отрезала им головы", - прокомментировал Сергей Стерненко.

Видео дня

Расстрел украинских военнопленных

По состоянию на конец прошлого года Офис генпрокурора официально зафиксировал уже более 100 случаев казни российскими оккупантами украинских военнопленных, но на самом деле цифры могут быть гораздо больше, сказал тогда уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

В начале октября 2024 года российские оккупационные войска казнили 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. А в конце 2024 года в 110 отдельной механизированной бригаде имени Марка Безручко раскрыли детали расстрела четырех военнопленных россиянами. Как рассказал пресс-офицер бригады Иван Секач, очередное военное преступление оккупанты совершили на Времовском направлении.

Как отмечал эксперт Александр Мусиенко, оккупанты могли получить устные указания от руководства расстреливать пленных украинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: