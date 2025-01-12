В бригаде рассказали, как это мешает работе украинских военных и что именно выдает оккупантов.

В Торецке российские оккупанты маскируются под гражданских. Об этом сообщили в Телеграм-канале военные из 28 ОМБр.

В частности, бригада выложила снимки, которые фиксируют нарушение правил ведения войны. Один из снимков идентифицирован в районе улицы Центральной, отметил мониторинговый проект DeepState.

"Военные преступления РФ: в Торецке оккупанты переодеваются в гражданскую одежду. Очередное нарушение правил ведения войны российскими военными зафиксировали аэроразведчики подразделения "Гюрза" 28-й бригады", - говорится в сообщении.

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Военные отметили, что переодетый враг был замечен во время перемещения и разведывательно-диверсионной деятельности.

"Таким образом пехота противника пытается отвести от себя внимание и замаскироваться. Однако, их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже и оружие", - отметили в 28 ОМБр.

Военные поделились, что такие хитрости все равно усложняют работу наших воинов, поскольку ВСУ не "стреляют во все, что движется", как это делают оккупанты.

Ситуация в районе Торецка

5 января ВСУ поразили российских оккупантов на западных окраинах города Торецк, сообщал проект DeepState. "В городе очень хаотичная обстановка, где кацапская пехота просачивается в глубину города и пытается прятаться и закрепляться по домам", - детализировали тогда аналитики проекта.

А 4 января исполняющий обязанности командира полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады "Ярость" с позывным "Мансур" рассказал, что россияне продолжают штурмовать Торецк, используя квадроциклы и мотоциклы, а также специально уничтожают многоквартирные дома в городе.

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