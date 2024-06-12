По словам главы разведки, "армагеддона не будет".

Сейчас на фронте в Украине – тяжелый период. Однако "армагеддона не будет", заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов журналистам.

"Я считаю, что он (тяжелый период – ред.) сейчас идет. Но я еще раз повторяю: армагеддона никакого не будет. Не переживайте, мы выстоим и победим", – сказал он.

По его словам, летнее наступление российских оккупационных войск уже началось. Буданов отметил, что оно продолжается с середины мая.

Видео дня

"Оно уже идет. Оно началось в середине мая и продолжается. Оно продолжается. Ситуация не самая лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого", – подчеркнул он.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 19:00 12 июня с начала суток на фронте произошло 89 боевых столкновений с противником. Отмечалось, что горячее всего было на Покровском направлении.

Между тем разведка Британии сообщает, что россияне проникли на окраины Часового Яра Донецкой области. Вражеские военные находятся на восточной стороне канала, проходящего через город и служащего препятствием для их дальнейшего продвижения.

"Вероятно, что российские сухопутные войска добились ограниченного проникновения к восточной окраине Часового Яра (города, расположенного примерно в 8 км к западу от Бахмута на востоке Украины). Они также, вероятно, установили контроль над Ивановским (над селом к юго-востоку от Часового Яра)", – говорится в заявлении разведчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: