Украинские защитники наносят врагу огневое поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого соприкосновения.

По состоянию на 22:00 8 июня с начала суток на фронте произошло 76 боевых столкновений с противником. Горячее всего было на Покровском направлении, где украинские защитники отражали 27 атак оккупантов.

"Двадцать штурмовых попыток россиян в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой и Яснобродовки отбиты. Еще семь атак врага продолжаются. Ситуация обостренная. В частности захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретино на Евгеновку и Новоалександровку. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения врага вглубь нашей территории", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Между тем на Харьковском направлении с начала суток отбито четыре атаки противника в районах Липцев, Глубокого и Волчанска. На Купянском – отбито восемь атак российских захватчиков.

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"Ситуация напряженная – продолжается бой вблизи Невского. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки. За сегодня на направлении враг потерял 87 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, автомобиль и противотанковый ракетный комплекс", – отмечали в сводке.

На Лиманском направлении враг семь раз пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невское, Терны, Ивановка, Торское и Диброва. Шесть атак отбиты, по состоянию на 22:00 продолжался бой в районе Ивановки. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено, заявили военные.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили три попытки противника вытеснить наших воинов в районах Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Ситуация возле Ивановского остается напряженной – там продолжался бой.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Кроме того, в течение текущих суток российские захватчики нанесли по территории Украины 44 авиационных удара с использованием 52 КАБов, задействовали 481 дрон-камикадзе. Россияне совершили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Тем временем украинские защитники наносят огневое поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого столкновения.

"Так, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии сегодня нанесены поражения по 21 району сосредоточения личного состава и военной техники, пункту управления, четырем средствам ПВО, станции РЭБ и трем радиолокационным станциям оккупантов", – рассказали в Генштабе ВСУ.

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На Волчанском направлении точатся бои за каждый подвал и каждый дом. Об этом рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он отметил, что на текущий момент Силы обороны стабилизировали ситуацию и перебирают тактическую инициативу на свою сторону.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что россиянам не удалось реализовать свою Харьковскую операцию, в чем есть весомый результат Вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, что это направление было усилено.

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