По данным Генштаба ВСУ, с начала минувших суток произошло 126 боевых столкновений.

Российские захватчики оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области, продвинулись в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Ясную Поляну, продвинулся в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов", - сказано в сообщении.

Карта боевых действий на Донбассе от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала минувших суток произошло 126 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара (5 ракет), 52 авиационных ударов (в частности, задействовал 73 КАБ) и совершил 2926 обстрелов позиций наших войск.

"Агрессор совершил пять атак на наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время четыре боестолкновения в районах Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызово завершились", - сказано в сообщении.

На Лиманском направлении за день российские войска 14 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Все атаки противника были отбиты.

В Генштабе сообщили, что на Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек. Там добавили:

"На Торецком направлении оккупанты за три раза штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация возле Торецка, Константиновки и Петровки".

Отмечается, что интенсивно РФ атакует украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Сухой Балки, Сухого Яра, Миролюбовки, Николаевки, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидово.

"На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 48 боестолкновений. Атаки противника отражались нашими воинами в районах Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки", - сообщил Генштаб.

Также на Времовском направлении враг дважды пытался прорваться к Трудовому.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российским оккупантам удалось захватить поселок Левадное в Запорожье - враг вклинился на глубину до километра и сейчас ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию. Как рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, противник осуществляет "мясные штурмы" небольшими группами, чтобы закрепиться на определенных позициях.

По его словам, ситуация на юге остается напряженной - противник проводит постоянные обстрелы, наносит ракетные удары, удары беспилотниками, применяет реактивные системы залпового огня, штурмовую и армейскую авиацию.

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