В Генштабе ВСУ сообщили лишь об отраженных атаках россиян возле Селидово.

Российская оккупационная армия захватила город Селидово Покровского района Донецкой области, поселок Вишневое и село Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке", - сказано в сообщении.

Карта боевых действий на Донбассе от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, в настоящее время произошло 134 боевых столкновения. Самой горячей оставалась ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.

За сегодня россияне нанесли по территории Украины один ракетный и 58 авиационных ударов и совершили более 3800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Отмечается, что на Купянском направлении враг в течение дня 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз в районах Катериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве.

"На Северском направлении враг дважды в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка. На Краматорском направлении активность врага вылилась в одно боевое столкновение вблизи Часового Яра", - сказано в сообщении.

Также враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово 22 раза получили жесткий отпор от наших защитников.

"На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки", - отметили там.

На Времовском направлении наши войска отбивали атаки противника, вблизи Богоявленки, Максимовки и Новоукраинки. На Гуляйпольском направлении враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне.

Также отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время по ее территории нанесено 19 ударов 20 российскими управляемыми авиабомбами.

Война в Украине - последствия захвата Селидово

Российские захватчики вместо прямого штурма в лоб попытаются обойти Покровск со всех сторон, чтобы его захватить тем же способом, как был оккупирован Угледар. Как рассказал военный эксперт Иван Ступак, Покровское направление является самым горячим на фронте.

"К сожалению, есть подтверждение захвата населенного пункта Кураховка... Селидово - все, уже окончательно перешло под контроль россиян. И мы ожидаем, что в ближайшее время начнутся штурмовые действия самого города Покровска", - сказал эксперт.

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