Два российских взвода понесли критические потери из-за нехватки оборудования для разминирования.

Украинцы контратакуют вокруг Торецка, и российские командиры пытаются предотвратить продвижение ВСУ в этом районе. Однако штурмовая группа россиян, пытавшаяся атаковать на этой неделе возле Андреевки, потерпела сокрушительное поражение, попав в "кровавую засаду" - и все из за дефицита ключевого оборудования.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, хотя у группы был полный комплект бронетехники, однако, по видимому, не было достаточного количества оборудования для разминирования, что и обрекло ее на неудачу.

Как отмечалось в ноябрьской статье для информационного бюллетеня Командования по подготовке и доктрине армии США, Украина превзошла Афганистан и Сирию, став самой заминированной страной на Земле.

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И если российские мины стали главной причиной того, что контрнаступление Украины летом 2023 года в конечном итоге застопорилось, то сейчас уже украинские мины являются основной причиной того, что российские наступления достигают лишь ограниченного прогресса и при этом невероятной ценой.

"Украинские силы... стремятся предвидеть маршруты, которые будут использоваться для атак каждый день, и устанавливать противопехотные и противотанковые мины и готовить огонь для поражения российских войск до того, как они вступят в бой с [украинскими] позициями", — говорится в исследовании для Королевского института объединенных оборонных исследований в Лондоне.

Как отмечает Акс, российская штурмовая группа с достаточной поддержкой техники для разминирования и временем для ее использования может атаковать прямо через возможное минное поле. Однако у штурмовой группы без такой поддержки не будет иного выбора, кроме как предвидеть, куда, по ожиданиям украинцев, могут направиться российские штурмовые группы, и выбрать другой маршрут.

Именно это и произошло возле Андреевки. "Предположительно, у захватчиков не было достаточного количества техники с минными тралами, и они не могли передвигаться по заминированным полям, поэтому они двигались группой по одной асфальтированной дороге", пишет Militarnyi.

В результате двигавшаяся кучно и предсказуемо штурмовая группа стала легкой мишенью для украинских беспилотников и кассетных снарядов. Всего в штурмовой группе было около двух взводов войск и техники, по данным Генштаба ВСУ и по крайней мере один взвод был уничтожен. Украинская разведка насчитала семь уничтоженных и пять поврежденных машин, а также 18 убитых россиян и семь раненых.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в последнее время в медиа и среди экспертов распространяется мнение о подготовке Россией нового масштабного наступления.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимоусиливающих усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы.

В то же время генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что у россиян не хватит сил вести наступление по всей линии фронта, но определенное "прощупывание" они все же начнут примерно в середине апреля.

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