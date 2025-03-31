В населенном пункте продолжаются городские бои, врагу сложно передвигаться по улицам.

В городе Торецк российские захватчики, чтобы зайти в тыл Силам обороны Украины, используют подземные коммуникации, включая канализационные системы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, в городе продолжаются городские бои.

"В Торецке противник пытается зайти вообще где угодно. А вчера поступила информация о его попытках использовать подземные коммуникации для захода в тыл нашим войскам на отдельных улицах. То есть, он хочет заходить не только с флангов, но и снизу. Поскольку это тоже приоритетное направление, россияне пытаются использовать там все возможности для обхода украинских войск", - подчеркнул Трегубов.

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Он добавил, что под Покровском оккупанты пытаются прорваться вокруг города, а в Торецке - "чисто городские бои".

"Когда невозможно продвинуться по улицам, они начинают придумывать. Вот додумались идти по подземным коммуникациям", - рассказал военный и добавил, что в том числе речь идет о канализационных системах.

Он напомнил, что подобные ситуации были во время АТО и в Судже Курской области РФ, где россияне пытались пройти по газопроводу.

"Но, как мы знаем, это не всегда хорошо для них заканчивается", - подчеркнул Трегубов.

Военный также рассказал, что на некоторых направлениях оккупанты используют старые танки, переоборудованные для перевозки десанта. Трегубов пояснил, что эти танки очень тесные внутри и вообще не приспособлены для таких "операций".

Ситуация в Торецке

Офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко рассказал, что бои в Торецке продолжаются, хотя россияне объявили еще 7 февраля о его захвате. Боец считает, что самые очевидные цели для российской армии - именно Торецкое направление, прорыв в Константиновку и Покровск. По словам военного, проблемой для ВСУ может стать накопление россиянами большого количества бронетехники, механизированных подразделений. Самойленко предупреждает, что тактика противника может дать свои плоды, в то же время линия фронта сейчас стабилизирована, и основные маршруты - под огневым контролем ВСУ.

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