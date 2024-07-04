Сегодня Россия контролирует один квартал города, отделенный от остальных водным каналом.

Россия смогла захватить восточный квартал Часового Яра, который отделен от основной части города водным каналом. Этот скромный успех уже стоил России жизни нескольких тысяч солдат, пишет Financial Times.

Украинские войска отошли из самой восточной части города после того, как ее удержание "стало нецелесообразным". По словам представителя ВСУ Назара Волошина, оборонительные позиции там были уничтожены, поэтому дальнейшие попытки удержать этот клочок земли стоили бы дополнительных потерь.

До российского вторжения население Часового Яра составляло 12 тысяч человек, сейчас там остаются менее 600 гражданских, которые сидят в подвалах под постоянными обстрелами.

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Часов Яр расположен на стратегической высоте. Далее на запад лежат критически важные города Константиновка, Краматорск, Славянск и Покровск. Они окажутся под угрозой оккупации, если войскам Кремля удастся перебраться через холм в Часовом Яру.

Украинские военные и российские военные аналитики заявили, что силы Москвы понесли значительные потери - вероятно, во много тысяч, по подсчетам Киева и аналитиков - при попытке захватить Часов Яр. Как и во время битвы под Бахмутом, который Россия оккупировала в прошлом году после изнурительных месяцев боев и который находится всего в четырех милях на восток, российские командиры снова применяют тактику "мясного штурма", когда они посылают пехоту небольшими группами одну за другой для наступления на украинские позиции.

По словам солдат на передовой, в последнее время россияне используют мотоциклы, мотобайки, четырехколесные автомобили и багги для штурма украинских окопов.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военный обозреватель раскритиковал военное руководство за то, что оно создает новые бригады, которым не хватает вооружений, вместо пополнения боевых опытных бригад. По словам Дениса Поповича, если дооснащать мобилизованными те бригады, которые уже воюют, то новичкам смогут передавать боевой опыт люди, которые уже его получили.

Также мы рассказывали, что острый дефицит систем ПВО малого радиуса действия в украинской армии вызывает тревогу, особенно в контексте ожидаемого прибытия истребителей F-16. Россияне заявили о результативных ударах по трем украинским аэродромам. По крайней мере в одном случае - на аэродроме в Миргороде - Украина действительно понесла потери, что подтверждается кадрами объективного контроля, снятыми российским же беспилотником.

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