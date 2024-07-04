В сверхтяжелых условиях украинская пехота продолжает сдерживать врага, поделились в Сухопутных войсках.

Украинские военные продолжают оборонять город Часов Яр, от которого остались уже только руины.

Об этом сообщает Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ. Обнародованы фото того, что осталось от города. "Часов Яр. Еще один город, который россияне превратили в тотальную руину. В сверхтяжелых условиях украинская пехота продолжает героически сдерживать врага", - говорится в заметке военных.

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Как сообщал УНИАН, ожесточенные бои за Часов Яр Донецкой области продолжаются несколько месяцев подряд, ВСУ все это время не давали врагу продвинуться. Однако, 3 июля стало известно, что российским войскам удалось оккупировать микрорайон "Канал" в городе. Причиной отхода украинских защитников из микрорайона "Канал" представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин назвал уничтожение российскими захватчиками украинских позиций.

Он рассказал, что оккупанты для прикрытия штурмовых действий осуществляют артиллерийские обстрелы города, применяют управляемые авиационные бомбы и наносят удары дронами-камикадзе. В то же время, Силы обороны Украины держатся и наносят врагу беспощадные потери.

Российские оккупационные войска пытаются захватить Часов Яр, потому что этот населенный пункт является ключом к стратегическим городам украинской обороны - Славянску и Краматорску, пояснил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. Он отметил, что ландшафтные особенности Часового Яра дают тактическое преимущество и огневой контроль.

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