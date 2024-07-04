Если дооснащать воюющие бригады мобилизованными, то новичкам смогут передавать боевой опыт люди, которые уже его получили, поделился мнением эксперт.

Продолжается война в Украине, и военный обозреватель Денис Попович считает, что в нашем государстве лучше пополнять новыми людьми те бригады, которые уже воюют, а не создавать новые.

Эксперт в эфире канала "Киев24" сказал, что "лучше пополнить сейчас те бригады, которые находятся на фронте, довооружить, дооснастить, дополнить, чем создавать новые бригады из людей неопытных".

"Возникает такой вопрос, стоит ли формировать новые бригады, если мы не можем их оснастить? А, может, было бы лучше пополнить те бригады до штатной численности, которые уже есть на фронте. Для того, чтобы влить в них людей, которые только что были мобилизованы, и чтобы те люди, которые имеют опыт боевых действий, могли передавать им умения, опыт и навыки. То есть это было бы эффективно", - сказал эксперт.

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Президент Владимир Зеленский сказал, что украинское государство имеет резервные силы - есть 14 неукомплектованных бригад, у которых нет необходимого оружия, предоставление которого приняли партнеры, но пакеты помощи, к сожалению, медленно поступают. Украинский лидер подчеркнул, что на сейчас во время войны с россиянами не патовая, а просто проблемная ситуация.

Ранее издание Die Welt написало, что в нашем государстве до конца года надо мобилизовать 200 тысяч человек, чтобы сформировать новые бригады и компенсировать потери. Нардеп и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко подчеркнул, что мобилизационные планы - это тайна.

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