Это может указывать на то, что россияне используют органы замученных украинцев для трансплантологии.

Россия возвращает Украине тела погибших защитников с отсутствующими внутренними органами. Это может указывать на использование их в России для трансплантации, пишет Укринформ со ссылкой на слова родственников погибших.

"На сегодня уже точно известно, что мы получаем тела замученных из плена (при обмене тел). Мы получаем не только замученные тела, а тела, которые, к сожалению, без органов. То есть это подтверждает тот факт, что черный рынок трансплантологии органов Российской Федерации работает. И, к сожалению, работает с нашими военнопленными. Поэтому я считаю, что об этом надо говорить на весь мир, чтобы остановить это преступление", - сказала жена одного из защитников Мариуполя.

Отмечается, что женщина обратилась к президенту Турции с просьбой поддержать создание независимой медицинской комиссии, которая бы отслеживала состояние здоровья солдат как в украинском, так и в российском плену.

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"И также хотела бы попросить выступить Турцию как страну-покровительницу в решении всех гуманитарных вопросов, связанных с обменом военнопленных", - добавила жена военнопленного.

Война в Украине: проблема пленных

Как писал УНИАН, плен россиян - это постоянные пытки, удары током, голод и отсутствие надлежащей медицинской помощи. По словам подполковника полиции Александра Корецкого, который попал в плен в Мариуполе, допросы могли длиться по несколько часов, во время которых оккупанты натравливали собак.

Другой защитник Мариуполя, офицер бригады НГУ "Азов" Руслан Павловский рассказывал, что защитники города не собирались сдаваться в плен и были "на 1000%" уверены, что погибнут. По его словам, у них с побратимами было одно желание - продать свою жизнь как можно дороже.

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