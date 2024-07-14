По словам Руслана Павловского, защитники "Азовстали" были "на 1000%" уверены, что погибнут.

Защитники "Азовстали" и в целом города Мариуполь не собирались сдаваться в плен и были "на 1000%" уверены, что погибнут. Об этом в интервью Еспресо.Захід рассказал офицер бригады НГУ "Азов" Руслан Павловский.

По его словам, у них с побратимами было одно желание - продать свою жизнь как можно дороже.

"Как-то ты понимал, что уже отсюда не выйдешь, что больше не увидишь своих родных. Я сделал фотку и отправил жене, и был уверен, что это моя последняя фотка в жизни. За три дня до того, как мы пошли сдаваться, пришел командир к нам в бункер, рассказал, что был на переговорах, о договоренностях, там обещали почетный плен", - говорит военный. Видео дня

Он отметил, что им обещали связь с родными, нормальное питание и медицинское обслуживание.

"Типа, все у вас будет хорошо, 3-4 месяца - и вас всех обменяют. И, конечно, командир предупредил, что верить им нельзя, но выхода у нас нет. Мы, некоторые ребята, просили командира: можно мы останемся на заводе, мы не пойдем сдаваться, а останемся на заводе, немного повоюем еще. Сколько протянем, столько протянем. Но командир сказал, что дали приказ, что нет, все уходим, чтобы не испортить договоренности. Мы их и придерживались, как обещали", - сказал Павловский.

При этом он подчеркнул, что не воспринял соответствующее решение командования как предательство.

"У меня большая вера моему командиру. Я ему доверяю, пожалуй, даже больше чем себе. ... Не очень приятная ситуация была. Мы выходили большой колонной непрерывно. Я был с ранеными, потому что и сам был в то время немного ранен. Когда мы вышли с завода, первых россиян я увидел за забором, они перепуганные там оцепили все, что можно. Нам дорогу показали, на мосту нас всех раздевали, проверяли, наши вещи, а потом - к автобусам. Как мы уже шли к автобусу, с обеих сторон стояли москали и нас дразнили: "Слышу зов, е*а*ь Азов". Вот мы шли и они нам все так бу-бу-бу. Это же испуг, это же их страх был", - рассказал офицер.

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