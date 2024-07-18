По его словам, россияне часами проводили допросы и натравливали собак.

Плен россиян - это постоянные пытки, удары током, голод и отсутствие надлежащей медицинской помощи. Допросы могли длиться по несколько часов во время которых оккупанты натравливали собак, рассказал подполковник полиции Александр Корецкий в интервью Укринформу.

Отмечается, что за два дня до начала полномасштабной войны Корецкий заболел коронавирусом, но уже через несколько дней получил оружие и вернулся на службу в Мариуполь. 16 марта мужчина вместе с восемью другими правоохранителями пытались выехать из города через Бердянск, который в то время уже тоже оккупировали. Однако, оккупанты нашли его документы и задержали подполковника, других - отпустили.

После этого мужчину привезли в изолятор временного содержания в Бердянске. Там он пробыл 19 дней, 10 из которых - в одиночной камере. Он слышал, как в соседних камерах пытали ребят, которым было по 18-19 лет.

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"Меня раздели. Был в легком спортивном костюме, окна в камере открыли, а на улице - мороз. Трое суток я не спал, потому что постоянно ходил, чтобы не замерзнуть. Потом начал падать, сил не было. На третий день ко мне пришли представители ГРУ. Мешок на голову надели, наручники. Я им сказал, что знаю, как допросы проводят. Как офицер офицеров попросил тогда: "Если уж решили убить, то убейте". Они спросили, буду ли я говорить. Спросил, а что бы они хотели услышать? Требовали рассказать, чем занимался в Мариуполе. Рассказал, как работал там, - в целом все то, что и вам сейчас рассказываю", - рассказал подполковник о первой "локации" плена.

Александр Корецкий рассказал, что после этого его перевезли в Севастополь, оттуда - в СИЗО Таганрога, где он провел восемь суток в камере вместе с еще двумя украинцами - командиром разведывательной роты и младшим лейтенантом из подразделения связи. Позже их тоже обменяли.

Подполковник поделился, что в Таганроге его допрашивали восемь часов и приказывали написать в анкете, что он не имеет хронических заболеваний. Мужчина отказался, ведь имел сахарный диабет и гипертонию. Когда он попросил, чтобы ему отдали таблетки, которые забрали еще на блокпосту, россияне несколько раз ударили его палкой.

"Били каждый день: минимум утром и вечером. Допросы, проверки, прогулка, душ, - каждый выход из камеры - это избиение. Среди россиян были те, которые очень любили током бить, аж воняло от нас паленым. Собак травили на нас. У меня шрам остался", - рассказал Корецкий.

Он пояснил, что россияне ослабляют поводок и тогда собака бросается, ее останавливают за несколько сантиметров и она щелкает зубами, а они хохочут.

"Например, собака бросается в шею, ее останавливают на расстоянии 5-10 см, она зубами щелкает, стоит лапами на плечах. Они хохочут. Меня укусила собака, а они говорят: "А зачем ты мою собаку укусил?", - отметил мужчина.

Подполковник также рассказал, что в Таганроге ему второй раз сломали ребра. Кроме того, ужасно кормили очень соленой капустой, которая воняла и ее было невозможно есть. По ее словам, ребята выбрасывали ее и оставались голодными, потому что другой пищи не было.

Возвращение украинцев из плена - последние новости

Как ранее писал УНИАН, 17 июля Украина и Россия провели большой обмен пленными. Домой вернулись 95 украинских защитников.

Незадолго в сети появилась информация, что из плена вернули военного, который сотрудничал с оккупантами. По словам бывшего пленного Виктора Махно, он причастен к избиению "азовцев" и участвовал в перемещении из грузовика в камеры в месте содержания. В то же время в ГУР заявили, что в ведомстве следят за этой информацией и все под контролем.

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