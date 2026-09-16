Россияне полностью уничтожили склад Фонда Зеленской с гуманитаркой

Среди уничтоженного, в частности, генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги, медицинское оборудование.

Сегодня утром в Киеве в результате российской атаки был полностью уничтожен склад Фонда Елены Зеленской. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.

"Он сгорел дотла. Самое главное – никто из людей не пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на складе хранилась гуманитарная помощь, которую Фонд закупал и получал от партнеров для дальнейшей передачи детям, семьям и учреждениям в разных регионах Украины в соответствии с их потребностями.

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"Среди уничтоженного – генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги, медицинское оборудование и многое другое. Вся эта помощь имела конкретное назначение: поддержать обучение детей, работу учебных заведений и больниц, помочь семьям в разных регионах Украины", – рассказали в Фонде. При этом отмечают, что из-за уничтожения склада часть помощи может быть передана позже, чем планировалось.

Сообщается, что команда уже перестраивает логистику и работает над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить необходимой помощью тех, для кого она была предназначена.

Российские удары по гуманитарной помощи

Как сообщал УНИАН, в мае 2026 года Россия нанесла удар по гуманитарным объектам международной организации на востоке Украины.

Как сообщила Бернадетт Кастель-Холлингворт, представительница УВКБ ООН в Киеве, ракета попала в один из логистических хабов организации в городе Днепр. На этом складе хранились огромные запасы вещей, которые должны были помочь людям выжить во время войны. В результате удара всё имущество сгорело дотла – организация потеряла гуманитарную помощь на общую сумму 1 миллион долларов.

По имеющимся данным, во время этого жестокого обстрела не обошлось без жертв. На месте трагедии погибли два человека.

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